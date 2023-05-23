В Украине изменят кредитные правила: новшество затронет не всех

В Украине введут облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. При этом ВПЛ должен принадлежать к уязвимой категории. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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Соответствующий правительственный законопроект № 9051 рекомендовал принять во втором чтении профильный комитет Верховной Рады 23 мая. "Целью законопроекта является комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или покинутом местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная РФ территория", – объяснил глава комитета Даниил Гетманцев.

Обязательную реструктуризацию предлагается ввести на время действия военного положения и еще 30 дней после него. Также предусматривается списание пени и штрафов по потребительским кредитам.

Клиент банка, который претендует на реструктуризацию должен соответствовать хотя бы одному из таких критериев:

единственным доходом семьи является социальная помощь или пенсия;

потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающей субсидию на оплату коммунальных услуг;

в состав семьи входит лицо с инвалидностью в результате войны, при этом совокупный доход всех членов семьи не превышает двух минимальных зарплат (13 400 грн).

В первом чтении соответствующий законопроект был принят 11 апреля. После принятия во втором чтении для вступления документа в силу будут необходимы подписи главы Верховной Рады и президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине один из поставщиков электроэнергии договорился с бюро кредитных историй для того, чтобы данные о коммунальных долгах отображалась в их реестре. В результате должники по коммуналке не смогут с испорченным кредитным рейтингах получать займы в банках и других организациях.

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