В Украине легализуют "домашних работников": какие права получат и что изменится

В Украине хотят легализовать "домашнюю работу", соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. Он запретит работникам "разглашать конфиденциальную информацию", а работодателю разрешит не платить единый соцвзнос. И хотя документ, согласно оценкам Главного научно-экспертного управления, сырой, ситуацию с "домашней работой" действительно необходимо менять. Сейчас абсолютное большинство таких работников трудится нелегально, а их права никак не защищены.

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Кто такие "домашние работники"?

В Украине есть рынок "домашних работников", говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. Это няни, гувернантки, уборщицы, повара - все, кто выполняет "домашнюю работу". Но при этом львиная доля таких сотрудников не регистрирует "ФОП", поэтому трудоустраивают их нелегально. Они не имеют права на пенсию, субсидию, больничный и отпуск. С другой стороны работодатель без причины и в любой момент может уволить такого работника.

"Люди будут возвращаться в Украину и будет расти востребованность в домашних работниках. Рынок есть и сейчас. Есть проблема, что в большинстве случаев таких работников нанимают либо с помощью "сарафанного радио" или через агентства, поэтому назвать точно количество вакансий сложно. Но это действительно рынок и он есть", – говорит Пашкина.

Чаще всего "домашнюю работу" предлагают женщинам. "Будете смеяться, есть даже предложения для работы в украинской семье в Германии. То есть семья переехала в Германию и теперь хочет себе нанять няню из Украины и перевезти ее", – говорит Пашкина. Кстати, нанять себе "работницу" из Украины также пытается и экс-мэр Киева Леонид Черновецкий. Правда, судя по описанным требованиям (заботиться о скандальном политике, думать о нем, спрашивать, ел ли он и т.д), бывший городской голова скорее ищет себе супругу.

Судя данным крупного кадрового портала, средняя зарплата домработницы в Украине составляет 19,3 тыс. грн. При этом в Одессе можно рассчитывать на зарплату в 16 тыс. грн, а столице – 26 тыс. грн.

В законопроекте прописали возможность сопровождать работодателя во время его отдыха (что также считается рабочим временем сотрудника), необходимость предупреждать об увольнении как минимум за две недели, гарантия уважения к чести и достоинству домашнего работника. А если работодатель как-либо посягает на честь, то работник может уволиться мгновенно и без предупреждения.

Будут ли работать новые правила?

Работодателя предлагают освободить от необходимости создания безопасных и невредных условий труда, что нарушает ст. 6 Конвенции Международной организации труда. Кроме того, документам предлагают ввести еще одно условие для увольнения: если работник сделал что-то незаконное, что могло принести вред здоровью работодателя. Но при этом законность либо противозаконность любых действий может определить только суд.

Единственный плюс для сотрудника: запрещаются штрафы. При этом и сейчас Кодекс законов о труде запрещаем всем работодателям штрафовать сотрудников. Закон разрешает депремировать сотрудника, но если речь идет об основном размере заработной платы, любые сокращения из-за каких-либо ошибок строго запрещены.

Главный минус: работодателям разрешают не платить за домашних работников единый соцвзнос. То есть "домашний работник" не получает право на пенсию, выплату больничных и т.д. Вместо этого законодатель предлагает ввести возможность добровольного участия в государственном пенсионном страховании.

"По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, которые оказывают бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тыс. лиц. Несмотря на законодательную урегулированность вопроса распространения общеобязательного социального страхования на данную категорию работающих лиц, работодатели не регистрируют и не платят за них взносы", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Украине теневая занятость – одна из самых масштабных проблем. Такая ситуация приводит к многомиллиардному дефициту Пенсионного фонда, лишает возможности украинцев в будущем получать достойные пенсии. Кроме того, бюджеты всех уровней ежегодно теряют миллиарды гривен. А это деньги на армию, на медицину, на образование. Одна из основных причин такой ситуации: отсутствие действенного контроля. И указанный законопроект эту проблему в сфере домашней работы не решает.