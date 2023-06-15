В Украине мелочь времен СССР продают за тысячи долларов: какие монеты редкие

В Украине нумизматы готовы платить тысячи долларов за монеты редких экземпляров времен СССР. Продать мелочь можна на специализированных форумах и аукционах.

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Как говорится в объявлениях на специализированном аукционе Violity, 5 копеек времен СССР (1979 года), изготовленного со штемпелем-Ф71 можна продать за 38 тысяч гривен. "Монета изготовленная с применением старого штемпеля, использовавшегося с 1961 года -Ф-71 маленькая звезда встречается очень редко", – говорится в объявлении.

Три копейки 1958 года выпуска можно продать за 80 тыс. грн. Редкая монета 1958 года выпуска пользуется особым спросом среди нумизматов.

Отметим, менее редкие экземпляры монет можно продать на аукционах за несколько долларов. При этом на специализированных форумах также можно проконсультироваться, сколько может стоить монета. Деньги чаще всего отправляют на карту либо при личной встрече.

Как ранее писал OBOZREVATEL, среди коллекционеров также ценятся и старые игрушки, вещи времен СССР. Их также можно выгодно продать.

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