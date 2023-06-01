В Украине монету в 2 копейки продают за тысячи долларов: такая может оказаться в любой копилке 

В Украине монету номиналом в 2 копейки 1992 года выпуска продают за 5,2 тыс. долларов (188,5 тыс. грн). Такая монета - пробная, а ее особенность – венок находится на большом расстоянии от края монеты.

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Об этом говорится в данных специализированного аукциона Violity. Монету продает киевлянин, а монету отправит только после полной оплаты или при личной встрече.

Ранее такую же монету на аукционах продавали за 238 тыс. грн. Штамп 1ГА считается одной из самых редких. Это пробная монета, которую изготовили на луганском заводе. Всего есть около 30 таких монет. На реверсе такой монеты указан номинал, на аверсе – надпись "Украина".

Особенность такой монеты состоит в том, что при ее изготовлении использовали инструмент для монеты в 10 копеек. Как результат, ободок монеты находится далеко от края. Ошибку быстро заметили, инструмент заменили. А "испорченную" партию, куда вошло около 30 монет, все-таки отправили в оборот. Сейчас же обладатель такой монеты может продать ее за 5-6 тыс. долларов.

Это считается одной из самых редких монет в Украине. Если у вас нашлась редкие копейки, вы можете продать ее на специализированном аукционе, форуме, в группах в соцсетях, которые объединяют нумизматов. Также на форумах вас могут проинструктировать и помочь определить ценность монеты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы могут заработать на продаже ценных монет десятки тысяч гривен. Такие монеты можно получить даже вместе со сдачей.

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