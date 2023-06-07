В Украине на прилавки попал продукт с опасным химпрепаратом: от него может ухудшиться зрение 

В Украину из Польши ввезли брокколи, которое обработано химическим препаратом хлорпирифос. Этот препарат должен уничтожать насекомых, а при попадании в организм человека может привести к отравлению: среди симптомов боль в животе и потеря остроты зрения.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления госпотребслужбы. Так, Украина получила сообщение о том, что на ее территорию попал опасный продукт, с помощью международной системы быстрого реагирования. Поставщик – Prosto Frosto Sp. z o.o.

Опасное брокколи получило предприятие, которое занимается оптовой продажей замороженных продуктов – "Здоровый продукт". Теперь компания должна изъять из оборота все брокколи, которое получило от указанного поставщика.

"Хлорпирифос применяют в качестве инсектицида (химпрепарата, предназначенного для уничтожения насекомых) широкого спектра действия. Среди основных симптомов отравления хлорпирифосом – боль в животе и потеря остроты зрения", – говорится в сообщении.

Отметим, украинцы, которые в магазинах и супермаркетах обнаружат брокколи от указанного поставщика, могут обращаться в Главное управление госпотребслужбы. Весь товар должны изъять.

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