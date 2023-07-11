В Украине НБУ с августа меняет правила: накажут ли за зарплаты в конвертах

В Украине с августа пополнять карты в терминалах можно будет только подтвердив свой номер телефона. При этом такое новшество, вопреки утверждениям отдельных экспертов, не повлияет на ситуацию с зарплатами в конвертах.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ни один банк публично не одобрит зарплату в конверте. Фактически это теневые деньги, с которых не заплачены налоги. Однако, если клиент банка регулярно получает одинаковые суммы, не совершает подозрительные операции (подозрительной может считаться в том числе слишком частые операции с наличкой, дробление переводов и т. д.), вероятно, проблем не возникнет.

Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, рассказывает OBOZREVATEL: прежде всего любой украинец должен подумать о том, зачем он открывает счет в банке, затем указать достоверную информацию (как он будет использовать счет, какие у него доходы и т. д). "Если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете карту для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга", – поясняет эксперт.

В одном из украинских банков OBOZREVATEL рассказывают: многие украинцы не хотят открывать депозиты на сумму от 400 тыс. грн, так как не хотят (или не могут) подтвердить источник своих доходов. Однако на самом деле финансовый мониторинг не создает ограничения, а всего лишь ужесточает контроль.

"Есть постановление НБУ №60, банк – любой банк, не только наш – обязан попросить клиента подтвердить источник средств. Если это перевод, пополнение счета, открытие депозита на сумму от 400 тыс. грн, то это обязательно. Однако не только при таком условии у клиента могут попросить документы. Но тут еще от клиента зависит: если есть данные о его финансовом состоянии, если он получает на карту нашего банка зарплату, если он активен, то операцию могут провести и без дополнительной проверки", – поясняют в банке.

То есть, если это операция на 400 тыс. грн, подтверждение происхождения средств обязательно, независимо от того, какой это клиент. При этом, если вы попытаетесь "дробить" сумму, например через день проводить операцию на 50 тыс. грн, банк все равно это заметит, а сама процедура дробления станет основанием для внимательной проверки клиента. Некоторые банки в таком случае могут вовсе закрыть счет клиента и предложить ему перевести остаток средств в тот банк, который укажет уже бывший клиент.

Подтвердить источник своего дохода можно с помощью справки о зарплате (ее можно получить на работе, в Пенсионном фонде). Даже если вы сейчас не работаете, но работали, например, в прошлом году, справка о предыдущем доходе также удовлетворит банк. Также можно показать документ о том, что вы продали недвижимость, авто и т. д. или сдаете имущество в аренду.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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