В Украине пересчитали цены на важные продукты: сколько нужно платить за килограмм

В Украине подешевели макаронные изделия. Так, 1 мая средняя стоимость макарон перья составляет 28,72 грн/кг, что на 1,28 грн ниже среднемесячной цены апреля в 30 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов эти макароны продают по (за 1 кг):

Novus – 27,39 грн;

Varus – 27,4 грн;

Metro – 26,9 грн;

Auchan – 33,2 грн.

Снизились цены и на вермишель длинную – с 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг. Удешевление таким образом составило 1,49 грн.

Вермишель короткая же подешевела практически незаметно - всего на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Novus – 28,69 грн;

Auchan – 32,1 грн.

А вот за годовой период макаронные изделия значительно выросли в цене. По данным Госстата, с марта-2022 по март-2023 они подорожали сразу на 20,4%.

Впрочем, рост цен затронул и другие группы продуктов. Больше всего – яйца, которые подорожали сразу на 79,8%.

На втором месте – фрукты. Они подорожали на 44,9%.

Далее идут овощи, выросшие в цене сразу на 38,3%. А также рыба и продукты из рыбы – на 37,2%. За ними следуют:

сахар – подорожал на 23,5%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

масло – на 19,7%;

сыр и творог – на 18%;

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

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