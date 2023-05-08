newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

В Украине подорожала соль: какие цены в магазинах

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
4,8 т.
В Украине подорожала соль

В Украине подорожала соль. По состоянию на 8 мая килограмм морской пищевой стоит в среднем 33,05 грн, что более, чем на 1 грн превышает среднемесячную цену апреля в 31,9 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов морскую пищевую соль продают по (1 кг):

  • Varus – 28,5 грн;
Сколько стоит морская соль в Varus
  • Megamarket – 37,6 грн.
В какую цену морская соль в Megamarket

Это первое подорожание продукта после 2 месяцев снижения цен. До этого последний раз они повышались в феврале – с 32,55 грн/кг до 32,87 грн/кг. После этого был лишь спад:

  • в марте – до 32,28 грн/кг;
  • в апреле – до 31,9 грн/кг.
Морская соль подорожала после 2 месяцев снижения цен

Сколько стоит каменная соль

Согласно мониторингу OBOZREVATEL, в столичных супермаркетах цены на каменную соль установились на среднем уровне 23,4 грн/кг. Стоимость в магазинах (за 1 кг):

  • Varus – 27,9 грн;
Сколько стоит соль в Varus
  • Megamarket – 22,2 грн;
В какую цену соль в Megamarket
  • Novus – 18,49 грн;
Какая цена на соль в Novus
  • Auchan – 25 грн.
Сколько стоит соль в Auchan

Продукты подорожали

В целом же в Украине подорожали все категории продуктов питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего в цене выросли яйца – сразу на 79,8%.

На втором месте по росту цены, по данным Госстата, фрукты. Они подорожали на 44,9%.

Далее идут овощи, выросшие в цене сразу на 38,3%. А также рыба и продукты из рыбы – на 37,2%. За ними следуют:

  • сахар – подорожал на 23,5%;
  • макаронные изделия – на 20,4%;
  • хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
  • мясо и мясопродукты – на 20,2%;
  • масло – на 19,7%;
  • сыр и творог – на 18%;
  • хлеб – на 17,3%;
  • молоко – на 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!