В Украине повысят часть дорожных штрафов: какие наказания за нарушение ПДД станут жестче

В Украине планируют увеличить дорожные штрафы за нарушения, которые совершаются в присутствии детей в транспортном средстве. Ужесточение также коснется пешеходов, которые нарушают ПДД (например, переходят дорогу в неустановленном месте) вместе с детьми.

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Об этом говорится в законопроекте № 9289. Документ уже рассмотрен в Комитете парламента по вопросам молодежи и спорта и получил одобрение.

Предлагается, что за нарушение ПДД с детьми будет предусмотрен дополнительный штраф около 850 грн или общественные работы от 20 до 40 часов. В описании говорится о "вовлечении несовершеннолетних лиц в правонарушение".

"Согласно данным ВОЗ, ежегодно происходит 1,35 млн смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Травмы в результате ДТП являются восьмой по значимости среди причин смерти. Смерть в результате ДТП является первой причиной смерти среди детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Украине остается серьезной проблема контроля за соблюдением правил дорожного движения. Особенно это касается пешеходов, которых практически никогда не штрафуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине строго запрещено управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. За нарушение предусмотрены штрафы до 40 тыс. грн в зависимости от вида нарушения.

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