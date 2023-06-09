В Украине продают дом с большим садом за 20 тыс. грн: как выглядит и где находится

В селе Прохоры Черниговской области дом с большим садом можно купить за 20 тыс. грн. Вместе с недвижимостью также продается земельный участок площадью 25 соток.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Площадь дома составляет около 42 квадратов. Он состоит из двух комнат, кладовки, коридора, чердака и печки. Возле дома также есть погреб и сарай.

"Дом в жилом состоянии, есть кровати, диван, стол, стулья, холодильник. Колодца нету. Огород - 12 соток. Участок с домом, садом, огородом - 25 соток", – говорится в объявлении.

Сад состоит из двух грецких ореха, вишни, войлочной вишни, яблони, двох лесных орехов, шелковицы, трех абрикосов, винограда. Дом находится недалеко от центра села. В нескольких километрах есть трасса.

"Все документы в наличии, земля, дом приватизированы, прописаться можно. Продажа через нотариуса", – говорится в объявлении.

Отметим, в небольших населенных пунктах дом, который требует ремонта, без водоснабжения и канализации можно приобрести за 20-30 тыс. грн. При этом до ближайшего крупного населенного пункта от такой недвижимости придется добираться в течение часа-двух. Кроме того, в самом населенном пункте слабо развита инфраструктура.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы до конца лета должны заплатить налоги за свои дома и квартиры. Такое правило предусмотрены налоговым кодексом.

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