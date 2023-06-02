В Украине продают дом за 35 тыс. грн: как выглядит и где находится

В селе Пушкарево Полтавской области продается дом всего за 35 тыс. грн. Вместе со зданием также новый владелец получит 30 соток земли.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. В доме есть три комнаты, до ближайшего города - 50 км. Крыша изготовлена из шифера. "Продам дом. На территории есть огород, большой фруктовый сад, колодезь, гараж, погреб", – говорится в объявлении.

При этом в объявлении говорится, что никаких коммуникаций внутри дома кроме электроэнергии нет. Вода и туалет - на улице. Однако новый владелец при желании может пробурить скважину, установить насосы, установить септик и провести коммуникации в дом. Правда, само здание нуждается в ремонте. Дому уже более 50 лет.

Отметим, в небольших населенных пунктах старый дом можно приобрести по цене до тысячи долларов. При этом в крупных городах стоимость жилья может быть в десятки раз выше. Также в селах за тысячу долларов можно приобрести квартиру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве продают одну из самых маленьких квартир. Площадь жилья достигает всего 15 квадратов. При этом минимальная площадь, согласно строительным нормам, не может быть меньше 30 квадратов.

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