В Украине продают мелкую монету за 30 тыс. грн: в чем ее особенность. Фото

В Украине продают очень редкую монету за 29 999 грн. Ее ценность заключается в нестандартном номинале – 15 коп.

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Речь идет о разновидности 1.1АА-12, год выпуска – 1992. Об этом свидетельствуют данные объявления на специализированном портале.

Дело в том, что в начале 1990-х годов чеканились пробные тиражи украинских монет. Это один из таких случаев. Количество таких монет достоверно неизвестно, находят их крайне редко. Поэтому коллекционеры готовы платить крупные суммы за такие лоты.

"Монета со следами столкновения марок. Его отчеканили одним из первых, в листах до сих пор есть прорезь. В более поздних монетах щель крошится", – отмечает продавец.

Вес монеты составляет 2.58 г, материал – магнитная сталь. Указано, что сейчас монета находится в частной коллекции.

Стоит отметить, что уникальная монета находится в продаже с января 2023 года. По состоянию на конец мая-2023 ее еще никто не купил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

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