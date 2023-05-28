В Украине продают советскую монету за 38 тыс. грн: как распознать ценный экземпляр. Фото

В Украине продают редкую монету времен СССР за 38 000 грн. Речь идет о 5 копеек 1979 года, которая имеет важную особенность, видимую невооруженным глазом.

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Об этом свидетельствуют данные аукциона на специализированном портале. Так, выставленная на продажу монета изготовлена с применением старого штемпеля, использовавшегося с 1961 года. Это значит, что на лицевой стороне в соединении венка выгравирована маленькая звезда с пятью гранями.

Как отмечает автор объявления о продаже, такая монета встречается очень редко. Продавец признает, что на монете есть незначительная эрозия.

Действительно, кроме основного штемпеля 3.1 с большой звездой чрезвычайно малая часть тиража 5 копеек 1979 года была изготовлена с использованием старого штемпеля 2.1, где звезда в верхней части герба маленькая. Штемпели с малой звездой стали выводиться из производства еще в 1978 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, также коллекционеры в Украине готовы платить за 5-копеечные монеты 1992 года выпуска. Тем не менее, речь идет далеко не обо всех 5 копейках этого года. Большинство из них ничего не стоят, а ценными считаются три разновидности, за которые можно выручить до 6000 грн.

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