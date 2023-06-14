В Украине проверят всех получателей компенсаций за жилье: как и зачем

В Украине будут тщательно проверять использование компенсаций, выданных по программе єВідновлення. Речь идет о деньгах на ремонт (восстановление) поврежденного жилья. Это необходимо, чтобы избежать коррупции и использования выданных средств на другие цели.

Видео дня

Так, проверятся будет, в первую очередь, целевое расходование средств самими получателями выплат. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 565.

После вступления документа в силу получатель компенсации обязан в течение 15 рабочих дней после завершения ремонта отчитаться об этом. Сделать это можно через портал Дія или ЦНАП.

После этого начнется непосредственно проверка. Проводить ее будет комиссия, которые примала решение о выделении средств. Проверка может длиться до 30 дней после окончания ремонта.

Если получатель на отчитается о завершении ремонта, проверка все равно будет. Ее проведут через год после того, как средства на ремонт были перечислены на счет получателя.

Проверять будут соответствие фактически произведенных работ и/или приобретенных стройтоваров по каждому виду ремонтных работ. По результату проверки составляется акт, его вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Если проведение ремонта невозможно проверить из-за того, что жилье было повреждено повторно, в акт вносится соответствующая отметка.

Впрочем, проверки коснутся не только получателей. Кабмин также предусмотрел выборочную верификацию решений комиссий, которые оценивают стоимость будущего ремонта и определяют размер компенсации.

Такой мониторинг будет проводиться в отношении как минимум 5% заявлений в месяц. Заявления, решения по которым подпадут под проверки, будут автоматически отбираться из данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества или же производиться из-за подачи жалобы заявителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь представители бизнеса могут присоединиться к программе єВідновлення. Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!