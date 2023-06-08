newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Украине проверяют все переводы: за что банки могут заблокировать карты и что хочет НБУ

Александр Литвин
Личные финансы
4 минуты
600
Нацбанк ужесточил правила мониторинга по карточным операциям украинцев

Национальный банк возвращает полноценные проверки финансовых учреждений. Операции, на которые раньше закрывали глаза, теперь окажутся под пристальным контролем. Финансовый мониторинг непрерывно работает, а банки пытаются проследить все сомнительные операции своих клиентов. 

Видео дня

О том, как украинцы могут пострадать от финмона и что нужно знать каждому, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Мне закрыли счет в ПриватБанке и даже ничего не объяснили!"

"Сначала у меня попросили подтверждения происхождения средств, я отправил годовую декларацию за 2022-й. А потом через несколько месяцев просто закрыли мне счет", – рассказывает "ФОП" из Днепра Владимир. Предприниматель не прошел финансовый мониторинг, при чем банк не обязан называть конкретное нарушение и этого не сделал.

"Просто сказали, что банк обязан выявлять операции, которые подлежат финансовому мониторингу, и во время их проведения, и после. Мне закрыли счет и даже ничего не объяснили", – жалуется Владимир. Уже бывший клиент "Привата" в разговоре с OBOZREVATEL признается, что мог допустить нарушения (принять оплату на счет физлица, а не на счет "ФОПа"), однако ранее никаких проблем у предпринимателя в связи с этим не было.

Первыми контролировать переводы украинцев обязаны банки, если не выполнять это требование, Нацбанк может оштрафовать на миллионы гривен. К примеру, в декабре прошлого года "Сенс Банк" оштрафовали за нарушений требований о финмоне на 47,3 млн грн, а в марте этого года за похожие нарушения закрыли "Айбокс банк".

Правила финансового мониторинга не менялись. Несколько дней назад Нацбанк угодил в скандал, когда разослал банкам письма с просьбой передавать информацию о всех переводах с карты на карту физлицами. Сначала Нацбанк заявил, что речь идет не о физических лицах, а только о бизнесе. А после согласился: в письме все-таки есть требование о том, чтобы передавать информацию и о простых клиентах, но якобы не с целью проверять каждого клиента.

Последнее время к Нацбанку было много претензий. К примеру, в профильном комитете Рады озадачены: как регулятор мог пропустить масштабный мискодинг, когда через банки миллионы гривен выводил ряд казино. А затем и МВФ стал указывать на недочеты в работе Центробанка.

Теперь же Национальный банк исправляется. Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказывает OBOZREVATEL правила финансового мониторинга не меняли. "Сейчас нет никакого усиления финансового мониторинга. И если каким-либо образом меняются условия обслуживания, банк всегда предоставляет информацию клиентам", – говорит Серга.

По информации OBOZREVATEL, "Приват" также получил письмо от НБУ с просьбой передавать информацию о транзакциях. Однако официально в банке утверждают, что ситуация никак не изменилась.

Как проходит финансовый мониторинг

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т.д. Затем действует риск-ориентированный поход. Обязательно должны проверять:

  • если сумма операции превышает 400 тыс. грн;
  • операции с публичными деятелями (депутаты всех уровней, чиновники);
  • физлица-предприниматели ("ФОПы"), которые зарегистрированы за последние три месяцая;
  • те, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако, заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежемесячно переводит (или получает) по тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, рассказывает: чтобы не пострадать от финансового мониторинга, в первую очередь нужно внимательно отнестись к открытию счета. "Если вы видите на улице отделение банка и решили открыть счет, подумайте, зачем его открываете", – говорит он. Банк собирает анкетные данные своего клиента. И если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете картку для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга.

Банки инвестируют миллионы гривен в системы автоматического финансового мониторинга. Если по какой-то причине операции по вашей карте показались подозрительными, у вас могут попросить документы, которые подтверждают происхождение средств, попросить объяснить операцию. В крайнем случае банк может без вашого согласия закрыть ваш счет, а остаток средств переслать на тот счет, который вы сами укажите.

Контроль не помогает: уровень теневых доходов зашкаливает

До полномасштабной войны в Украине треть экономики находилась в тени. Сейчас точных данных нет, однако ситуация только ухудшилась. Украинцы получают зарплаты в конвертах, бизнес скрывает реальные обороты, работает с наличкой и не платит налоги в полном объеме.

Часть заработанных в тени средств попадает в банковскую систему и легализуется. В этой ситуации любой украинец, которые получает зарплату в конверте и активно пользуется картой, рискует попасть в поле зрения финансового мониторинга. 

"Хочу все-таки развеять миф о том, что теперь банки будут на ежедневной основе информировать финмониторинг о транзакциях по картам клиентов...Потому что мне уже прохода не дают с просьбой не сообщать в финмониторинг о вчерашней транзакции в пользу сантехника Николая, который на самом деле является официанткой Галиной", – написал на своей странице в Telegram сооснователь Монобанка Олег Гороховский. 

Единственная возможность защититься от финансового мониторинга и возможных ограничений –  легализовать свои доходы. 