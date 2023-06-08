В Украине проверяют все переводы: за что банки могут заблокировать карты и что хочет НБУ

Национальный банк возвращает полноценные проверки финансовых учреждений. Операции, на которые раньше закрывали глаза, теперь окажутся под пристальным контролем. Финансовый мониторинг непрерывно работает, а банки пытаются проследить все сомнительные операции своих клиентов.

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О том, как украинцы могут пострадать от финмона и что нужно знать каждому, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Мне закрыли счет в ПриватБанке и даже ничего не объяснили!"

"Сначала у меня попросили подтверждения происхождения средств, я отправил годовую декларацию за 2022-й. А потом через несколько месяцев просто закрыли мне счет", – рассказывает "ФОП" из Днепра Владимир. Предприниматель не прошел финансовый мониторинг, при чем банк не обязан называть конкретное нарушение и этого не сделал.

"Просто сказали, что банк обязан выявлять операции, которые подлежат финансовому мониторингу, и во время их проведения, и после. Мне закрыли счет и даже ничего не объяснили", – жалуется Владимир. Уже бывший клиент "Привата" в разговоре с OBOZREVATEL признается, что мог допустить нарушения (принять оплату на счет физлица, а не на счет "ФОПа"), однако ранее никаких проблем у предпринимателя в связи с этим не было.

Первыми контролировать переводы украинцев обязаны банки, если не выполнять это требование, Нацбанк может оштрафовать на миллионы гривен. К примеру, в декабре прошлого года "Сенс Банк" оштрафовали за нарушений требований о финмоне на 47,3 млн грн, а в марте этого года за похожие нарушения закрыли "Айбокс банк".

Правила финансового мониторинга не менялись. Несколько дней назад Нацбанк угодил в скандал, когда разослал банкам письма с просьбой передавать информацию о всех переводах с карты на карту физлицами. Сначала Нацбанк заявил, что речь идет не о физических лицах, а только о бизнесе. А после согласился: в письме все-таки есть требование о том, чтобы передавать информацию и о простых клиентах, но якобы не с целью проверять каждого клиента.

Последнее время к Нацбанку было много претензий. К примеру, в профильном комитете Рады озадачены: как регулятор мог пропустить масштабный мискодинг, когда через банки миллионы гривен выводил ряд казино. А затем и МВФ стал указывать на недочеты в работе Центробанка.

Теперь же Национальный банк исправляется. Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказывает OBOZREVATEL правила финансового мониторинга не меняли. "Сейчас нет никакого усиления финансового мониторинга. И если каким-либо образом меняются условия обслуживания, банк всегда предоставляет информацию клиентам", – говорит Серга.

По информации OBOZREVATEL, "Приват" также получил письмо от НБУ с просьбой передавать информацию о транзакциях. Однако официально в банке утверждают, что ситуация никак не изменилась.

Как проходит финансовый мониторинг

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т.д. Затем действует риск-ориентированный поход. Обязательно должны проверять:

если сумма операции превышает 400 тыс. грн;

операции с публичными деятелями (депутаты всех уровней, чиновники);

физлица-предприниматели ("ФОПы"), которые зарегистрированы за последние три месяцая;

те, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако, заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежемесячно переводит (или получает) по тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, рассказывает: чтобы не пострадать от финансового мониторинга, в первую очередь нужно внимательно отнестись к открытию счета. "Если вы видите на улице отделение банка и решили открыть счет, подумайте, зачем его открываете", – говорит он. Банк собирает анкетные данные своего клиента. И если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете картку для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга.

Банки инвестируют миллионы гривен в системы автоматического финансового мониторинга. Если по какой-то причине операции по вашей карте показались подозрительными, у вас могут попросить документы, которые подтверждают происхождение средств, попросить объяснить операцию. В крайнем случае банк может без вашого согласия закрыть ваш счет, а остаток средств переслать на тот счет, который вы сами укажите.

Контроль не помогает: уровень теневых доходов зашкаливает

До полномасштабной войны в Украине треть экономики находилась в тени. Сейчас точных данных нет, однако ситуация только ухудшилась. Украинцы получают зарплаты в конвертах, бизнес скрывает реальные обороты, работает с наличкой и не платит налоги в полном объеме.

Часть заработанных в тени средств попадает в банковскую систему и легализуется. В этой ситуации любой украинец, которые получает зарплату в конверте и активно пользуется картой, рискует попасть в поле зрения финансового мониторинга.

"Хочу все-таки развеять миф о том, что теперь банки будут на ежедневной основе информировать финмониторинг о транзакциях по картам клиентов...Потому что мне уже прохода не дают с просьбой не сообщать в финмониторинг о вчерашней транзакции в пользу сантехника Николая, который на самом деле является официанткой Галиной", – написал на своей странице в Telegram сооснователь Монобанка Олег Гороховский.

Единственная возможность защититься от финансового мониторинга и возможных ограничений – легализовать свои доходы.