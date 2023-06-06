В Украине в июле пересчитают часть пенсий: кому прибавят 1000 грн 

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам. Речь идет о журналистах, чиновниках, ученных и т.д. При этом сейчас эти специальные законы уже не действуют, к примеру, журналисты выходят на пенсию по общим правилам. Однако те, кто успел выйти на пенсию по старым правилам, теперь не проходит повышение вместе со всеми пенсионерами.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В марте прошла индексация большинства пенсий (на 19,7%). А в июле пересчитают пенсии тем, кто вышел на пенсию по особым правилам. Размер прибавки для каждого украинца будет индивидуальным. Кому-то пенсии могут повысить на 100 грн, другим – 1000 грн.

К примеру, если сейчас размер вашей пенсии без учета надбавок составляет 5076 грн, то после июльского повышения ее должны увеличить на 1000 грн. То есть размер выплаты составит 6076 грн. Важно при этом отметить, что на пенсию вы должны были выйти по специальному закону.

Перерасчет пенсий предусмотрен действующим законодательством. Отметим, всего в Украине около 11 млн пенсионеров. Большинство украинцев вышли на пенсию по общим правилам. Однако есть и те украинцы, которые имеют право выходить на пенсию раньше (по выслуге лет).

Особенной при назначении пенсий считаются судьи. Размер их пенсии в 20 раз выше, чем у других пенсионеров. Кроме того, они получают пенсию не по общей формуле, а могут получать процент от зарплаты действующего судьи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в июне украинцам пенсии пересчитают задним числом. Размер прибавки будет индивидуальным для каждого.

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