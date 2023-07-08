В Украине ветеранам раздают деньги на собственный бизнес: как и сколько можно получить

В Украине уже распределили 6,8 млн грн ветеранам. Деньги выделяют на открытие собственного дело. Восемь человек получили по 500 тыс., 11 – по 250 тыс.

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Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Это – старт большой программы. Наша цель – чтобы каждый из тех, кто защищал или защищает нашу Родину, имеет предпринимательскую способность и желание создать/развивать бизнес, имел возможность получить на это финансовую поддержку от государства", – написал он.

Подать заявку на грант можно в Дії. При этом обязательно иметь готовый бизнес-план. Деньги выделят тому, у кого уже есть разработанный проект.

Также в Украине начали прием заявлений в электронном виде на конкурсный отбор кандидатов на должность помощника ветерана. Сейчас прием происходит на территориях Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областей.

"Помощники ветеранов – на этих должностях видим бывших военных, членов семей ветеранов – получат соответствующую подготовку и будут работать в "ветеранских сервисных офисах. Их задача – помощь в решении вопросов для ветеранов/ветеранок, а их спектр очень широк: от обучения до трудоустройства, от лечения до реабилитации, получения должной социальной защиты", - пояснил Гетманцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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