В Украине вводят новые спецпенсии: кто получит 5000 грн в месяц

В Украине вводятся спецпенсии за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость в XX веке. Размер пенсии установлен на уровне двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2023 году это 5016 грн.

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Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 8032. Документ принят во втором чтении и в целом депутатами Верховной Рады 29 мая. За проголосовали 313 нардепов, сообщил Ярослав Железняк ("Голос").

Предполагается, что выплата будет повышаться каждый год. Статус получателей регулируется законами:

"О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", который был принят еще в 2015 году;

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" – речь идет о тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение.

Все эти лица должны быть реабилитированы в установленном законом порядке. "Документ предусматривает установление пенсий за особые заслуги реабилитированным борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена СССР были лишены свободы", – объяснял ранее нардеп Владимир Вятрович ("Евросолидарность").

Как сообщал OBOZREVATEL, работающих пенсионеров в Украине с июня ждет перерасчет пенсий "задним числом". Такие пенсионеры получат повышенные выплаты сразу за три месяца: апрель, май и июнь. Однако повышение может оказаться несущественным.

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