В Украине за 10 тыс. долларов продают пятикомнатный дом рядом с морским пляжем: как выглядит 

В селе Тузлы Одесской области за 10,2 тыс. долларов (376 тыс. грн) продают пятикомнатный дом общей площадью в 130 квадратов. Дом находится всего в 5 км от морского пляжа.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В доме есть кухня, туалет, душ. Рядом находится фруктовый сад, огород площадью 13 соток земли. "В пяти минутах от дома есть сельський пляж", – говорится в объявлении. Морской пляж находится всего в 5 км от дома.

Общая площадь недвижимости составляет 130 квадратов, всего в доме есть пять комнат. В селе есть школа, детский сад. Главная проблема - до конца полномасштабной войны населенные пункты, которые находятся недалеко от морской границы, также находятся под угрозой вторжения со стороны РФ.

Отметим, дом недалеко от моря в более крупном населенном пункте обойдется в сумму от 40 тыс. долларов. При этом село Тузлы – без развитой инфраструктуры и отдалено от крупных населенных пунктов.

Отметим, в результате полномасштабной войны в Украине возникла дифференциация на рынке недвижимости. Недвижимость в областях, которые не пострадали от полномасштабной войны, либо же пострадали незначительно, значительно подорожало. Тогда как цены на жилье в Харькове, Запорожье и других населенных пунктов недалеко от зоны активных военных действий снижаются.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве продают одну из самых маленьких квартир. Размер недвижимости незначительно отличается от площади просторной кладовой.

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