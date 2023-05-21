В Украине за большие деньги продают 25 копеек: как распознать ценную монету. Фото

В Украине 10 копеек 1992 года продают за 15 000 грн, и цена может еще вырасти, т. к. аукцион продолжается. Разновидность монеты редкостная – 2.21 ВАк.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. "Есть заводской брак – две капли, одна в области трезубца, вторая правее", – указано в объявлении.

У этой разновидности монеты есть свои особенности, отмечают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". В частности:

тонкий средний зуб трезубца;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты.

Эксперты предупреждают: есть схожий штамп аверса 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. Этот вариант стоит значительно дешевле, до 400 грн.

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте замкнуты или разомкнуты зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – советуют специалисты.

Кроме того, новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние две разновидности ничего не стоят, предупреждают эксперты. Поэтому продавцам и покупателям следует быть внимательными, а в случае неуверенности обращаться к специалистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые монеты в 1 копейку, которые уже вышли из обращения в Украине, могут принести владельцам до 11 тыс. грн за штуку. Однако ценятся далеко не все однокопеечные монетки – многие из них стоят не дороже своего номинала.

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