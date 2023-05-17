Влияет на будущую пенсию: что нужно знать о стаже за сезонные работы в Украине

В Украине с приходом тепла открывается сезон летних подработок. Сезонная работа, как и любая другая, может пойти в копилку стажа для пенсии. Но так как она длиться менее года, нужно учитывать ряд особенностей.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин профильному изданию "На пенсии". Специалист отметил: при приеме на сезонную работу с работником должен быть заключен срочный трудовой договор.

Он может использоваться для сезонной работы, если такая работа соответствует определенным критериям. Она:

не может выполняться в течение всего года из-за природных и климатических условий;

выполняется в течение периода, не превышающего 6 месяцев;

включена в Список сезонных работ и сезонных отраслей (который, впрочем, не содержит конкретных профессий и должностей).

Как сезонные работы засчитывают в стаж

Количество страхового стажа влияет на право получать пенсию. Поэтому важно добиваться, чтобы сезонные работы включались в этот стаж.

После 1 января 2004 года в Украине действует просто правило начисления стажа. Срок работы учитывается, если за него был уплачен страховой взнос не меньше минимального (в 2023 году это в1474 грн за один месяц).

Обычно страховой взнос платит работодатель. Но если договор не был заключен, а у работника открыт "ФОП" (физлицо-предприниматель) совершить оплату можно самостоятельно.

Однако до 2004 года правила для сезонных работ были другими. Так, некоторые виды деятельности в лесном и сельском хозяйстве, торфяной промышленности, а также в санаторно-курортных заведениях и заведениях отдыха засчитывалась в стаж как полноценный год работы независимо от их фактической длительности.

"Допустим, человек всю жизнь работал на сезонных работах и собирается на пенсию в ближайшее время. В таком случае периоды работы до 1 января 2004 будут учитываться по старым правилам (с учетом записей трудовой книжки или справок с работы в зависимости от вида работ), а после указанной даты – по новым (исключительно на основании данных о страховых взносах)", – объяснил эксперт.

Сколько нужно стажа для пенсии

С 2023 года в Украине изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Украинцы, у которых менее 20 лет стажа, должны работать до 65 лет.

Чтобы пойти на заслуженный отдых в возрасте 60 лет, нужно накопить как минимум 30 лет стажа. Кроме того, стаж для выхода на пенсию в 60 лет продолжат постепенно повышать, и к 2028 году он составит уже 35 лет. "Расписание" повышений требований к стажу выглядит так:

2023 год – от 30 лет;

2024-й – от 31 года;

2025-й – от 32 лет;

2026-й – от 33 лет;

2027-й – от 34 лет;

2028-й – от 35 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь украинцы, которые из-за войны находятся за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. В частности, возобновить выплату пенсии, остановленную в период военного положения, теперь можно без приезда в Украину.

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