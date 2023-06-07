Вместо сардин – сельдь, вместо кильки – тюлька: как украинцев обманывают с консервами в супермаркетах

сВ Украине производители консервов иногда в банки сардинами в масле кладут сельдь, а балтийские шпроты делают, например, из хамсы. В кильку же могут класть тюльку, шпроты, анчоусы.

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О том, как другая рыба попадает в банки с консервами и как украинцам самостоятельно проверить в супермаркете, качественная ли консерва – расскажет OBOZREVATEL.

Как рассказал доктор биологических наук Леонид Воробей изданию "Факты", что потребители могут самостоятельно распознать, положили ли ту рыбу в банки. Но это применяется не ко всем видам рыб.

"В случае с сардинами может (проверить. – Ред.). Эта рыбка небольшая по размеру. Так что если в банке с надписью "Сардины" вы увидите толстые куски рыбы, то будьте уверены – это сельдь. Многие потребители любят консервированную кильку. Но не факт, что в банке будет как раз несколько – в нее могут положить тюльку, шпроты, анчоусы, хамсу или какую-нибудь другую мелкую рыбку", – сказал эксперт.

Дело в том, что в нашей стране и Европе этот вопрос не регулируется законом. А, например, в США закон требует, чтобы названия на этикетках соответствовали научным.

"Что касается лосося, его вкус зависит от того, чем эту рыбу вскармливали. Напомню, что лосось может иметь очень разную цену – выловленный в реке значительно дороже выращенного в садах", – объясняет Горобец.

Как украинцам проверить, качественная консерва?

Проверьте дату изготовления и срок годности. Если они находятся в пределах нормы, это уже первый показатель качества консервы.

Посмотрите на внешний вид банки. Она должна быть целая, без царапин, изогнутостей и других повреждений.

Уделите внимание содержимому банки. Если вы заметили изменение цвета, запаха или консистенции, это может свидетельствовать о плохом качестве продукта.

Обратите внимание на этикетку. Она должна содержать полную информацию о составе продукта, производителе и условиях хранения.

Перед покупкой обязательно потрясите банку. Если она звучит как пустая, это может свидетельствовать о том, что продукт не качественный или его хранили при неправильных условиях.

Не покупайте продукты с поврежденной упаковкой или открытой крышечкой. Это может привести к порче продукта и отрицательно сказаться на вашем здоровье.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в результате значительно выросли цены на ряд продуктов, не стало исключением и мясо. В июне сохранится тенденция колебания стоимости на основные виды мяса.

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