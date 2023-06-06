Цены на мясо в Украине изменятся уже в июне: озвучен прогноз

В Украине из-за войны значительно выросли цены на ряд продуктов, не исключением стало и мясо. В июне сохранится тенденция колебания стоимости на основные виды мяса.

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Об этом рассказала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии "24 канала".

С начала 2023-го по конец мая отмечается удорожание основных видов мяса. "Речь идет о говядине, свинине и курятине. Однако исключение составляли говядина гуляш и сало соленое, которые за этот период подешевели на 1,2% и 2,7% соответственно", – сказала Копытец.

За пять месяцев текущего года курятина (филе, бедра и голени) подорожала на 7,4–15,2%. Также выросла розничная цена на свинину (лопатка, ребра, грудинка, подбрюшина) – на 5,2-14,6%. Больше всего подорожал ошейок – на 22,5%.

Ранее сообщалось, что цены на лук в Украине достигли рекордных значений из-за временной оккупации Херсонской области. Однако в 2023 году фермеры из других регионов увеличили посевы лука, и за несколько месяцев стоимость овощей значительно снизится.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, также аграрии увеличили площади посева и под другими овощами "борщового набора" (морковью, капустой, картофелем, свеклой).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, за май в Украине значительно подешевели яйца. Средняя цена за десяток упала с апрельских почти 71 грн. до 61,6 грн., то есть на 12,7%. С наступлением лета этот популярный продукт продолжает дешеветь.

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