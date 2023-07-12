Выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: изменился перечень лиц, которые получат помощь

В Украине пострадавшие из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС теперь могут получить финансовую помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) и получают ли ежемесячные выплаты на проживание. Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении соцзащиты.

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Соответствующие изменения к Порядку предоставления единовременного материального пособия пострадавшим в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции принял Кабинет министров. Об этом сообщает Правительственный портал 12 июля.

Так, согласно изменениям, отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь как ВПЛ.

Отметим, еще 19 июня власти приняли разработанное Минсоцполитики постановление, согласно которому пострадавшие из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей могут получить 5 тыс. грн единовременной денежной помощи за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 года. Получить денежные средства можно через "Укрпочту" или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине разработали ряд нововведений по выплате средств ВПЛ. В частности, те переселенцы, кому помощь уже назначена, будут точно получать выплаты до конца января 2024 года, то есть 6 месяцев, начиная с 1 августа 2023 года. Также часть ВПЛ рискуют потерять выплаты.

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