Выплаты военным по-новому: какие доплаты действительно возвращают, а какие нет

Верховная Рада 30 мая приняла за основу законопроект № 9342, которым вносятся изменения порядка начисления дополнительных выплат украинским военным. При этом дополнительные 30 тыс. грн для всех защитников не вернутся.

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Однако нардепами предлагается повышение выплат срочникам на 6 тыс. грн. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта, который доступен на сайте ВР.

В свою очередь предлагается установить выплаты курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, а также кафедры военной подготовки – до 2350 грн.

Также до 6 тыс. грн предлагают выплачивать военным, получившим травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий и зачисленных в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией.

Вернут ли доплату в 30-100 тыс. грн?

Как рассказал Forbes секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко, в законопроекте указываются суммы доплат в 30 и 100 тыс. грн, но фактически размер вознаграждения не меняется. Нардеп назвал это "обманом военных".

"Рабочая группа просто перенесла в законопроект систему выплат, которая и так уже действует", – сказал Костенко.

Так что в дальнейшем некоторым военнослужащим ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение в 30–100 тыс. грн, но не всем. Здесь идет распределение пропорционально времени выполнения боевых задач. Дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий, законопроект не предусматривает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоится переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Сначала будет действовать смешанная система, однако в будущем произойдет полный переход. В результате те, кто не будет делать взносы, рискуют остаться без достойных пенсий.

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