За 1 грн платят до 20 тыс.: украинцы могут заработать на старой монете, как ее распознать. Фото

За уникальную монету номиналом 1 грн 1992 года чеканки в Украине могут заплатить до 20 тыс. грн. По данным нумизматов, в обращении таких монет не осталось, но украинцам все же лучше перепроверить старые копилки.

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О том, как выглядит ценная 1 грн 1992 г., говорится на специализированном ресурсе "Монеты-ягодки". Речь идет о двух разновидностях с "кодами" 1.1ААг и 1.1АА1.

1 гривня 1992 г. 1.1ААг, гладкий гурт

Такие монеты покупают на аукционах по 10 000 – 20 000 грн. Главной особенностью такой монеты является ее "незаконченность". У этой 1 грн вообще отсутствует надпись на "ребре", гурт ровный, без насечек:

1 гривня 1992 г. 1.1АА1, три точки на гурте

Эту разновидность одногривенника также покупают по цене до 20 000 грн. И главные отличительные черты снова связаны с гуртом:

на "ребре" может быть указана дата как 1992, так и 1994 або 1995.

с двух сторон от даты находятся три точки (к примеру, "•••1992•••").

Где продать 1 грн 1992 года?

В Украине редкие монеты продают на аукционах "Віоліті", Crafta, форум ИТК. При покупке 1 грн 1992 г., нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, потому что мошенники часто пытаются продать фальшивки под видом этой ценной монеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые украинские монеты номиналом 10 копеек могут "подарить" своим владельцам немалые деньги. Некоторые такие монеты ценятся коллекционерами-нумизматами из-за своих особенностей. За них можно выручить на аукционах до 17-18 тыс. грн.

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