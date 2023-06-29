За это украинцев могут депортировать из Польши: за какое нарушение накажут тех, кто нашел работу

Украинцам в Польше предлагают в том числе нелегальную работу без оформления. В таком случае заробитчанина могут депортировать из страны. Кроме того, часто без официального трудоустройства права работника нарушают.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мне говорили о штрафах уже когда я работала, не до трудоустройства. Но называли какие-то маленькие суммы. А потом, когда все добавили, мне оставили вот только эти 22 тыс. грн. То есть платили почти половину обещанной суммы еще и угрожали депортацией, если я буду много спорить и жаловаться. Потому что работала же я нелегально, значит, налоги не платила. Мне сказали, что это и я виновата", – жалуется украинка Юлия, которая устроилась на работу в Польше без оформления.

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает: преимущественно жертвами мошенников становятся украинцы, которые впервые приезжают на работу в Польшу и не знают правил легализации и трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления. Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации.

Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации. обещания "особых" условий. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после предлагают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое.

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после предлагают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое. фальшивые объявления. "Работодатель" в интернете просит заполнить анкеты, предоставить документы. а после использует их для того, чтобы завладеть счетом сотрудника.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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