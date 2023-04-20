За одну ночь пропало 1250 евро: клиент ПриватБанка рассказал о странных списаниях с карты

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что с его карты за одну ночь списали 1251 евро (около 50 тыс. грн) якобы в счет оплаты услуг в Facebook. При этом никаких покупок пострадавший не совершал, а номер карты даже не был привязан к его бизнес-аккаунту в соцсети. Банк в ответ отправил обращение об отмене операций в международные платежные системы, но ждать ответа придется до 120 дней.

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О ситуации стало известно из жалобы на специализированном форуме "Минфин". Клиент под ником OsadchukAndriy сообщил, что инцидент произошел во Львове в ночь на 15 апреля.

"В промежутке с 1:00 до 8:40 произошло 16 платежей на разные суммы. При увеличении суммы от 2 евро до 350 евро. Утром 15 апреля около 8:40 я увидел непонятные уведомления об оплате "Услуг Facebook", сразу заблокировал банковскую карту в приложении "Приват24". Сообщил банку. Запросы на списанную сумму от 500 до 950 евро приходили еще два дня. Все состоявшиеся списания прошли за счет кредитных средств", – рассказал клиент "Привата".

При списании денег не сработали никакие лимиты на оплату в интернете, также не было запросов на подтверждение операций, отметил пострадавший. Средства при этом снимались с карты, которая не была привязана его к профилю в Facebook.

"Карта, с которой произошло списание, не подвязана к моему бизнес-аккаунту в META. Никакими услугами или подписками на такую сумму я не пользовался. Лимиты на интернет-платежи не сработали. Комментарий работника банка: "Для такого типа оплат лимиты не работают", – пожаловался клиент.

После обращения в банк ему заявили, что карта заблокирована без возможности восстановления. При этом в финучреждении отметили, что средства были списаны на реальные счета компании META, которая владеет соцсетью Facebook.

"С правилами безопасного пользования картами я знаком. Информацию о платежной карте никому не передавал. Банковская карта у меня. Физически картой не пользовался больше двух месяцев. Использовалась преимущественно для оплаты подписок или списания через сервисы, к которым связана карта, которыми пользуюсь годами. В Facebook привязки не было. Написано заявление в СБ ПриватБанка и заявление в полицию о мошенничестве", – заявил клиент.

В ответ на его жалобу представители ПриватБанка подтвердили, что запрос об отмене операций был отправлен, однако его рассмотрение может длиться до 120 дней. Также в банке напомнили, что лимит на оплату в интернете используется только для оплаты на "рисковых сайтах", Facebook к таким не относится.

Что делать, если пропали деньги с карты?

В первую очередь нужно обратиться в банк. Это важно сделать даже в том случае, если финансовое учреждение вам откажет. Кроме того, следует написать заявление в полицию.

Единственное, что нужно помнить, – если вы самостоятельно передали персональные данные, озвучили пароль из SMS мошенникам, вернуть средства будет практически невозможно. Если же деньги сняли из-за пробелов в системе безопасности банка, вы имеете право законно требовать компенсации от финансового учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы жалуются на двойную комиссию при пополнении банковских карт. Например, при оформлении в "Ощаде" карты "Моя Карта" в USD, в отделении и на горячей линии банка якобы заверили, что никаких комиссий по пополнению или зачислению средств на эту карту нет. Но уже при первом пополнении оказалось, что такая комиссия существует.

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