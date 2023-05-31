Зарплаты военных с июня: кто и сколько будет получать 

В Украине в июне 2023-го не вернули доплату в 30 тыс. грн для всех военных. На значительные надбавки могут рассчитывать только те военные, которые выполняют боевые задачи.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Всего есть три вида доплат (в 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн).

Кто получит доплату в 30 тысяч гривен?

До февраля 2023-го в Украине доплату в 30 тыс. грн получали все служащие Сил обороны (в том числе полиция). Сейчас же на такую доплату могут рассчитывать только те украинцы, которые выполняют боевые задания (имеют приказ о боевое задании).

Кто получит доплату в 50 тыс. грн?

Для такой доплаты необходимо служить в подразделениях первого ешалона обороны. При этом на 100 тыс. грн могут претендовать летчики в зоне боевых действий, военные в составе артиллерии и ракетных войск в зоне боевых действий, моряки, медицинских персонах, который находятся на передовой, выполняют военные задачи.

Отметим, в Украине вместе с отменой доплаты в 30 тыс. грн для всех военнослужащих размер минимальной зарплаты для них увеличили до 20,1 тыс. грн. Это позволило сэкономить около 50 млрд грн. Как оказалось, денег в бюджете для того, чтобы каждому военнослужащему доплачивать к зарплате 30 тыс. грн нет.

Сейчас правительство вместе с профильным комитетом Рады ищут возможность пересчитать зарплаты военным так, чтобы сохранить дифференциацию: платить военным, которые выполняют военные задачи, больше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине могут дополнительно доплачивать курсантам, инструкторам, военным от 2350 до 30 тыс. грн. Это будет стоить бюджету Украины около 10 млрд грн.

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