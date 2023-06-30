Зарплаты военным в июле и доплаты в 30 тысяч гривен: будут ли платить больше и когда

В Украине конституционным большинством принят законопроект о доплатах военным, он вступит в силу после подписание президентом. Однако при этом доплаты (в 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн) не изменятся, так как они будут регулироваться Кабмином. Главное нововведение - увеличение продолжительности отпуска для военных. Предположительно, закон может вступить в силу в июле.

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Об этом говорится в тексте законопроекта №9342. Так, доплату к зарплате в 30 тыс. грн получат те, кто занимается ПВО и наземной обороны критической инфраструктуры, обеспечивает силы обороны, несут боевые дежураства.

50 тыс. грн получают руководители, выполняющие боевое задание в составе военного органа управления. Действующий порядок выплат военным предусматривает, что военные, принимающие участие в боевых действиях на фронте, получают доплату до 100 тыс. грн. Сумма определяется пропорционально количеству дней в месяц, в которые происходило непосредственное участие в боевых действиях. Срочники будут получать доплату в 6 тыс. грн, курсанты - 2350 грн.

Отпуск увеличили до 30 дней ежегодная и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов: до 10 дней зимний и до 20 дней летний. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца. Без подготовки на фронт отправлять не могут.

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров – два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ;

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн;

тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн;

минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн;

ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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