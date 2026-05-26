Финал уже завтра: кто выиграет Лигу Конференций

Букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" фаворитом на победу в Лиге Конференций. На то, что трофей завоюет команда из Лондона, действует коэффициент 1.50. Для ее соперников же – испанского "Райо Вальекано" – установлен коэффициент 2.62.

В то же время, по данным vbet, самым вероятным финальным счетом матча (без учета возможной серии пенальти) является 1:0 в пользу "Пэлас" – для него действует коэффициент 5.55. Также, по мнению специалистов, высокие шансы "имеют" счета:

1:1 – 6.00;

0:1 (победа "Райо") – 8.20.

2:1 (победа "Пэлас") – 8.40.

2:0 (победа "Пэлас") – 9.20.

Менее всего букмекеры верят в счет 4:3 в пользу "Райо". Для него установлен коэффициент 351.00.

В целом же, по их мнению, наиболее вероятно, что в матче будет забито минимум 2 гола – на это действует коэффициент 3.30.

Также высоко оценивается вероятность 1 или 3 голов в матче – на это действует коэффициент 3.90. Кроме того:

на то, что команды забьют минимум 4 гола установлен коэффициент 5.55;

что голов не будет вообще – 10.00

Наименее вероятно, считают букмекеры, что голов будет забито минимум 6. На это действует коэффициент 10.50.

Финальный матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало – 22:00 по Киеву.

