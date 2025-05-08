"Фиорентина" поборется с "Бетисом": назван фаворит на выход в финал Лиги конференций

В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций итальянская "Фиорентина" примет на своем поле испанский "Бетис". После первого поединка, который закончился со счетом 2:1 в пользу испанцев, букмекеры видят фаворитом на выход в финал в основное время именно их – для испанской команды действует коэффициент 1.39, тогда как для "фиалок" – 2.99.

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Тем не менее, в конкретном матче, который состоится 8 мая, фаворитом считается "Фиорентина". Согласно данным Favbet:

на победу итальянцев в основное время действует коэффициент 2.36;

на победу "Бетиса" – 3.00;

на ничью – 3.55.

В то же время, на общую победу (выход в финал) в дополнительное время выше шансы у команд равны. Для них действует коэффициент 13.00.

Также равны шансы "Бетиса" и "Фиорентины", по мнению букмекеров, и в серии пенальти. Здесь также для них действует коэффициент 11.00.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:

На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 7.00. На то, что овертаймов не будет – 1.09.

На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 6.00. На то, что их не будет – 1.11.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Челси". Для него действует коэффициент 1.36 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в шведский "Юргорден" – на его победу дают коэффициент 251.00.

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