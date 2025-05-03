Определен главный фаворит Лиги конференций 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

После первых матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Челси". Для него действует коэффициент 1.36 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в шведский "Юргорден" – на его победу дают коэффициент 251.00.

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Вторым претендентом на победу букмекеры видят испанский "Бетис". Для него действует коэффициент 4.00.

Для итальянской "Фиорентины" действует коэффициент 10.00. И она третья в списке претендентом на победу в турнире.

Напомним: первые матчи 1/2 финала состоялись 1 мая. Они завершились со счетом:

"Бетис" – "Фиорентина" – 2:1;

"Юргорден" – "Челси" – 1:4.

Ответные матчи пройдут 8 мая.

Кто главный фаворит Лиги Европы

Главным же фаворитом Лиги Европы букмекеры видят английский "Манчестер Юнайтед". Для него действует коэффициент 1.83 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в испанский "Атлетик" – на его победу дают коэффициент 51.00.

Вторым претендентом на победу букмекеры видят английский "Тоттенхем". Для него действует коэффициент 2.20.

Для норвежского "Бодо-Глимта" действует коэффициент 21.00. И он третий в списке претендентом на победу в турнире.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят французский ПСЖ. Для него действует коэффициент 2.20 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в английский "Арсенал" – на его победу дают коэффициент 4.50.

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