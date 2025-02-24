Формула-1 собирает новых партнеров из мира гемблинга: какие контракты уже заключили

Международный оператор лотерей Allwyn объявил о начале сотрудничества с Формулой-1. Кроме того, компания также подписала соглашение с британской командой McLaren – действующими обладателями Кубка конструкторов Формулы-1. А еще одни легенды "Формулы" – Atlassian Williams Racing – официально объявили своим новым партнером гемблинг-компанию Super Group Limited.

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Как сообщает Allwyn, сотрудничество с Формулой-1 приурочено к 75-летнему юбилею гоночного спорта. Впрочем, стороны не сообщают о продолжительности и финансовой составляющей контрактов.

Сообщается, что партнерство Allwyn с Формулой-1 было заключено материнской компанией группы Allwyn AG, базирующейся в Швейцарии. Это глобальное сотрудничество, которое не ориентировано на конкретную страну.

Также известно, что лотерейный оператор планирует активно работать в соцсетях, стремясь "повысить узнаваемость бренда" среди многочисленных поклонников автогонок по всему миру. Кроме того, логотип Allwyn будет размещен на гоночных автомобилях McLaren и комбинезонах гонщиков в предстоящем сезоне Формулы-1.

Allwyn является многонациональным оператором лотерей, имеющим сильные позиции на рынках Австрии, Чехии, Греции, Кипра, Италии, Великобритании и США. Гонки Формулы-1 начались в 1950 году и стали самым престижным в мире соревнованием по автогонкам, а также самой популярной в мире ежегодной спортивной серией.

Тем временем, это не единственный новый контракт в рамках Формулы-1 с представителями мира гемблинга. Так, легендарная команда Atlassian Williams Racing официально объявила Super Group Limited своим новым партнером.

Super Group – владелец Betway, одного из лидеров рынка спортивных ставок, и Jackpot City Casino.Оба бренда появятся на болиде FW47 Новые логотипы также будут на машинах Алекса Албона и Карлоса Сайнса.

Эксперты отмечают, что вступление Super Group в Формулу-1 является частью более широкой тенденции, в которой игровые и букмекерские компании используют глобальный охват спорта для повышения узнаваемости бренда. Благодаря партнерству Super Group стремится расширить свое присутствие на регулируемых рынках ставок, несмотря на то, что Betway ушла с рынка США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее онлайн-казино и спонсор футбольного клуба "Эвертон" Stake.com прекратит свою деятельность в Великобритании после проверки методов ведения бизнеса. Среди причин расследования – рекламная кампания, в которой фигурировала актриса фильмов для взрослых.

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