Онлайн-казино лишили лицензии из-за рекламы с порноактрисой: клуб АПЛ потерял спонсора

Онлайн-казино и спонсор футбольного клуба "Эвертон" Stake.com прекратит свою деятельность в Великобритании после проверки методов ведения бизнеса. Среди причин расследования – рекламная кампания, в которой фигурировала актриса фильмов для взрослых.

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Как сообщает The Guardian, Комиссия по азартным играм Соединенного Королевства инициировала проверку после публикации в соцсети X видео с участием порноактрисы Бонни Блю, на котором был виден бренд Stake.com. В ролике она заявляла о своем намерении иметь интимные отношения со студентами первого курса Ноттингемского университета.

Также бренд Stake появлялся в других вирусных видео в соцсетях, в том числе со сценами насилия и откровенным контентом. Но противоречивые маркетинговые кампании Stake запускала и раньше. К примеру, за предложение "бесплатной" ставки в $10 для пользователей, которые потратят $5000 в неделю, футбольный клуб "Эвертон" запретил Stake.com использовать символику клуба в своих рекламных акциях.

Кроме того, в 2022 году журналисты выяснили, что британские пользователи могли делать на сайте Stake.com ставки в криптовалюте, несмотря на их запрет в Великобритании. Тогда компания заявила о жестких мерах борьбы с отмыванием денег и безопасной игре, а также блокировке игроков, использующих VPN для обхода ограничений.

Stake.com работает по лицензии компании TGP Europe, базирующейся на острове Мэн. Подобные сделки используются международными операторами азартных игр, выходящих на рынок Великобритании, но не вкладывающих значительную сумму в инфраструктуру.

Наличие такой лицензии позволяет сотрудничать с клубами английской премьер-лиги (АПЛ). Но в Комиссии по азартным играм объявили, что с 11 марта сайт Stake потеряет лицензию в Великобритании, а также предупредили "Эвертон" и еще два футбольных клуба о рисках уголовной ответственности за сотрудничество с нелицензированными операторами азартных игр.

Также OBOZ.UA сообщал, что корпорация Google обновила правила онлайн-рекламы гемблинга из-за своей платформы Ads. В частности, теперь любой контент со ссылками на гемблинг будет считаться рекламой. Новые требования вступят в силу с 14 апреля. Они изменят условия для продвижения азартных игр по всему миру.

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