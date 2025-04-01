Формула-1 врывается в мир ставок на спорт: что готовят для фанатов гонок

Руководство Формулы-1 планирует создать собственную платформу для ставок на гонку. Таким образом, планируется увеличить вовлеченность фанатов и прибыльность этого вида спорта.

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Об этом, как сообщает Straits Times, на мероприятии BlackBook Motorsport Forum в Лондоне заявил коммерческий директор по партнерствам Формулы-1 Джонни Хаворт. По его словам, сейчас самое время для этого, поскольку в 2026 году вступят в силу новые правила автомобильного чемпионата, что придаст результату гонок еще большую непредсказуемость.

"На нас приходится 0,4% сектора (ставок на спорт. - Ред.), и это безумие, учитывая объемы Формулы-1, а также что это спорт с низкой задержкой данных при высоком их объеме. Мы настойчиво работаем над созданием привлекательного беттингового продукта, который позволит иметь возможность не только прогнозировать окончательные результаты, но и использовать данные, чтобы иметь возможность делать ставки в реальном времени", – сказал Хаворт

По его словам, с февраля Формула-1 заключила партнерство с компанией ALT Sports Data, специализирующейся на создании продуктов для беттингового сектора. Она ориентирована на ставки прогнозной аналитики в реальном времени для Формулы-1, а также обеспечит ее собственной информацией и коэффициентами для индустрии ставок. Разработчики стремятся выйти за рамки обычных ставок на спорт и создать платформу, использующую данные в реальном времени, чтобы предложить несколько вариантов ставок, делая опыт более динамичным для общественности.

Впрочем, Джонни Хаворт признал, что Формуле-1 ушло много времени, чтобы исследовать сегмент спортивных ставок по сравнению с другими видами спорта, но он видит большой потенциал для роста.

Также OBOZ.UA сообщал, что международный оператор лотерей Allwyn объявил о начале сотрудничества с Формулой-1. Кроме того, компания также подписала соглашение с британской командой McLaren – действующими обладателями Кубка конструкторов Формулы-1. А еще одни легенды "Формулы" – Atlassian Williams Racing – официально объявили своим новым партнером гемблинг-компанию Super Group Limited.

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