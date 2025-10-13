Франция сразится с Исландией: букмекеры назвали фаворита матча соперников сборной Украины

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче 4 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D (в которой играет и Украина) против сборной Исландии. На их победу действует коэффициент 1.28, тогда как на соперника – 10.50.

На ничью же, сообщили в Favbet, действует коэффициент 6.10. Т. е., по мнению букмекеров, такой исход поединка более вероятный, чем победа исландцев.

В то же время наиболее вероятным счетом они видят 0:2 в пользу Франции – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:

0:1 (победа Франции) – 7.50.

1:1 – 8.20.

0:3 (победа Франции) – 8.20.

1:2 (победа Франции) – 9.20.

Меньше всего они верят в победу Исландии со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 55.00. А также в:

3:1 (победа Исландии) – 46.00.

3:2 (победа Исландии) – 44.00.

2:0 (победа Исландии) – 37.00.

Игра пройдет 13 октября. Начало – 21:45 по Киеву.

После первых 3-х туров сборная Франции занимает 1 место в группе из 4-х, имея 9 очков из возможных 9. В активе нашей сборной:

3 победы.

0 ничьих.

0 поражений.

7 забитых голов.

1 пропущенный.

Исландия идет 3-й, имея 3 очка. Ее показатели:

1 победа.

0 ничьих.

2 поражения.

9 забитых голов.

7 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают сборную Украины безоговорочным фаворитом в матче 4 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Азербайджана. На победу "сине-желтой" команды действует коэффициент 1.20 (соответствует вероятности около 83,3%), тогда как на соперника – аж 14.50 (около 6,9%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!