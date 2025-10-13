Назван безоговорочный фаворит мачта Украина – Азербайджан: на кого ставят букмекеры

Букмекеры считают сборную Украины безоговорочным фаворитом в матче 4 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Азербайджана. На победу "сине-желтой" команды действует коэффициент 1.20 (соответствует вероятности около 83,3%), тогда как на соперника – аж 14.50 (около 6,9%).

Ничью букмекеры также не рассчитывают – коэффициент составляет 7.20 (около 13,89% шанса). Об этом свидетельствуют данные Favbet.

В то же время с наиболее вероятным счетом букмекеры не определились. Самый низкий коэффициент 3.55 (около 28,2% вероятности) действует на позицию "любой другой счет". Тогда как наиболее возможными "стандартными" вариантами рынок ставок видит:

2:0: кэффициент 6.20 (≈16.1%);

3:0: коэффициент 7.10 (≈14.08%);

1:0: коэффициент 7.60 (≈13.16%);

1:1: коэффициент 9.10 (≈10.9%);

2:1: коэффициент 10.00 (≈10.00%).

Украина – Азербайджан: что нужно знать о матче

Поединок состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "МКС Краковия".

После первых трех туров сборная Украины занимает 2-е место в группе (из четырех), имея четыре очка. В активе нашей сборной:

1 победа;

1 ничья;

1 поражение;

6 забитых голов (5 из них в одном матче – против Ирландии);

6 пропущенных;

Азербайджан идет последним, имея 1 очко. Его показатели:

0 побед;

1 ничья;

2 поражения;

1 забитый гол;

9 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф.

