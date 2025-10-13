Назван безоговорочный фаворит мачта Украина – Азербайджан: на кого ставят букмекеры
Букмекеры считают сборную Украины безоговорочным фаворитом в матче 4 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Азербайджана. На победу "сине-желтой" команды действует коэффициент 1.20 (соответствует вероятности около 83,3%), тогда как на соперника – аж 14.50 (около 6,9%).
Ничью букмекеры также не рассчитывают – коэффициент составляет 7.20 (около 13,89% шанса). Об этом свидетельствуют данные Favbet.
В то же время с наиболее вероятным счетом букмекеры не определились. Самый низкий коэффициент 3.55 (около 28,2% вероятности) действует на позицию "любой другой счет". Тогда как наиболее возможными "стандартными" вариантами рынок ставок видит:
- 2:0: кэффициент 6.20 (≈16.1%);
- 3:0: коэффициент 7.10 (≈14.08%);
- 1:0: коэффициент 7.60 (≈13.16%);
- 1:1: коэффициент 9.10 (≈10.9%);
- 2:1: коэффициент 10.00 (≈10.00%).
Украина – Азербайджан: что нужно знать о матче
Поединок состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "МКС Краковия".
После первых трех туров сборная Украины занимает 2-е место в группе (из четырех), имея четыре очка. В активе нашей сборной:
- 1 победа;
- 1 ничья;
- 1 поражение;
- 6 забитых голов (5 из них в одном матче – против Ирландии);
- 6 пропущенных;
Азербайджан идет последним, имея 1 очко. Его показатели:
- 0 побед;
- 1 ничья;
- 2 поражения;
- 1 забитый гол;
- 9 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф.
