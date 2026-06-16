Франция сразится с Сенегалом: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026

В первом матче группы I Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Франции и Сенегала. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются французы – при чем, явными. На их победу действует коэффициент 1.53, тогда как на сенегальцев – 6.70.

На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 4.60. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу африканской сборной.

Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Франции – для него установлен коэффициент 5.85. А кроме того:

2:0 (победа Франции) – 6.80;

1:1 – 8.00;

2:1 (победа Франции) – 8.30.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра состоится 16 июня. Начало – 22:00 по Киеву.

Наиболее же вероятным автором гола, по мнению букмекеров, является француз Килиан Мбаппе. На то, что он отличится, действует коэффициент 1.91. Далее идут:

Маркус Тюрам (Франция) – 2.40;

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, перед стартом турнира главным фаворитом на победу являлась сборная Испании. На ее победу действовал самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.

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