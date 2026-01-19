Футболиста поймали на ставках на футбол: чем поплатился

Защитника старейшего футбольного клуба в Уэльсе "Рексем", 26-летнего Тома О'Коннора (играет в аренде за "Питерборо Юнайтед"), наказали за нарушение правил относительно ставок на футбол. Дисквалификации пока не будет, но игрок должен заплатить внушительный штраф.

Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии (The FA). По ее данным, О'Коннор сделал 16 ставок на футбольные матчи в период с апреля 2017 года по май 2021-го.

Это противоречит правилам ассоциации, которые запрещают игрокам участвовать в ставках на футбольные поединки. Особенно серьезным обстоятельством оказалось то, что пять ставок были сделаны на матчи, в которых непосредственно участвовал клуб О'Коннора или на соревнования, связанные с клубом.

Именно такие действия прямо запрещены пунктом E8 правил FA, которые регулируют деятельность игроков, тренеров и других участников футбольного процесса.

О'Коннор признал свою вину и полностью сотрудничал со следствием, что учли при рассмотрении дела. Несмотря на то, что практика ставок футболистами может приводить к серьезным санкциям, независимая комиссия FA ограничилась штрафом в размере 4200 фунтов стерлингов (более 243 тыс. грн) и официальным предупреждением без последующей дисквалификации от участия в играх.

Следует учитывать, что в правилах FA четко прописано, что участие в ставках может привести к серьезным дисциплинарным мерам, включая дисквалификацию и более существенные штрафы. Однако но последнее слово в каждом отдельном случае остается за регуляторной комиссией.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в теннисе и футболе появились сразу несколько свежих громких дел о договорных матчах. Уже четыре футболиста и один теннисист получили дисквалификации.

