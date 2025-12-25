Договорные матчи не исчезают: два вида спорта снова оказались в центре коррупционных скандалов

В теннисе и футболе появились сразу несколько свежих громких дел о договорных матчах. Уже четыре футболиста и один теннисист получили дисквалификации.

Эксперты по спортивной честности подчеркивают, что футбол и теннис остаются одними из самых уязвимых спортивных дисциплин к коррупционным схемам, манипуляциям и нелегальным ставкам. Об этом сообщают News.com.au и Tennis.com.

Кто попался на договорных матчах

В международном теннисе китайский игрок Пан Жэньлун получил длительную дисквалификацию на 12 лет и крупный штраф на $110 000 (частично условный) за участие в схемах договорных матчей.

По версии организации, Женьлун в 2024 году намеренно проиграл несколько поединков и пытался подкупить других профессионалов. В итоге это повлияло на 22 матча в период между маем и сентябрем.

Спортсмен признал свою вину, согласился с наказанием. Он теперь не сможет играть, тренировать или посещать турниры ATP, ITF, WTA и других организаций до ноября 2036 года.

В мировом футболе подобные скандалы вспыхнули в Австралии. Федерация Football Australia вынесла строгие санкции сразу четырем бывшим игрокам A-лиги, включая умышленные манипуляции желтыми карточками для получения финансовой выгоды через ставки.

Так,, японец Рику Дандзаки и его соотечественник Юта Хираяма получили 7-летние запреты от всех футбольных активностей, а новозеландец Клейтон Льюис и австралиец Керин Баккус – 5-летние санкции с возможностью сокращения срока из-за участия в программах общественной службы.

В некоторых случаях наказания сопровождаются штрафами и уголовными последствиями, а все четыре фигуранта отказались оспаривать решение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ООН предупредили об угрозе договорных матчей на ЧМ-2026. Правоохранительные органы Канады, США, Мексики, в которых пройдет турнир, уже начали обучение, чтобы эффективнее бороться с такими преступлениями, поскольку они часто связаны с организованной преступностью.

