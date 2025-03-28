Гендерные отличия в азартных играх: украинцам рассказали, кто играет чаще и почему

Мужчины более азартны, чем женщины, поскольку для них важен сам соревновательный процесс, тогда как женщины играют преимущественно для развлечения и отдыха. В то же время, с развитием онлайн-гемблинга количество женщин, участвующих в азартных играх, постоянно растет, что подтверждают исследования в Великобритании, Бразилии и США.

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Об этом сообщает заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. В мире азартных игр регулярно проводятся исследования, пытающиеся определить, кто более азартный – мужчины или женщины.

Однако четкого ответа на этот вопрос нет, поскольку методология таких исследований существенно отличается, а универсального теста на азартность не существует. Однако ученые подтверждают, что мотивационные факторы для игры у мужчин и женщин разные: мужчины ценят процесс соревнования, тогда как женщины воспринимают игру как способ отдохнуть от обыденности.

Гендерные особенности в гемблинге зафиксированы во всех исследованиях, независимо от методологии. Например, по данным Комиссии по азартным играм Великобритании, 44% женщин заявили, что играют из-за желания выиграть, а такая же доля назвала азартные игры способом развлечься. В Бразилии выявлены не только гендерные, но и возрастные отличия: мужчины играют в 2,3 раза чаще женщин и имеют в 3,6 раза больше проблем, связанных с азартными играми. К тому же мужчины начинают играть примерно в 20 лет, а женщины – после 30. При этом путь к лудомании у мужчин занимает около трех лет, а у женщин – целых двенадцать.

Канадское исследование, опубликованное в ScienceDirect, показало, что азартность зависит не только от пола, но и от социального статуса, дохода и уровня образования. Это свидетельствует о необходимости использования гендерно-специфических подходов в исследованиях. В США, где индустрия азартных игр наиболее развита, результаты показывают, что мужчины играют чаще, однако с развитием онлайн-гемблинга женщины начали догонять мужчин. При этом исследования свидетельствуют, что женщины, страдающие игровой зависимостью, чаще сообщают о психологическом дистрессе, включая повышенный риск суицидального поведения.

Культурные стереотипы играют значительную роль в отношении азартных игр. В некоторых обществах игра считается более приемлемой для мужчин, что влияет на статистику и усложняет сравнение.

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