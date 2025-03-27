Женщина сорвала джекпот на $83,5 млн, но не может его забрать: почему деньги не отдают

Победительница лотереи в Техасе (США) уже больше месяца не может получить свой выигрыш в размере 83,5 млн долл. Средства оказались заблокированным после изменения правил штата касательно лотерей. Именно после этого джекпота в Техасе появился запрет на покупку лотерейных билетов у онлайн-продавцов.

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Как пишет USA Today, женщина, личность которой не разглашается, приобрела выигрышный билет в Остине 17 февраля через Jackpocket. Эта курьерская служба покупает лотерейные билеты от имени клиента, взимая при этом плату за обслуживание.

После того, как стало известно о джекпоте на 83,5 млн, вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в X публично усомнился в честности этого выигрыша. В последствии Комиссия по лотереям Техаса объявила о запрете покупать лотерейные билеты через курьерские службы, утверждая, что за ними отсутствует должный контроль.

Комиссия обвинила курьеров в том, что они продавали билеты только после того, как якобы определяли, является ли тот или иной билет выигрышным – через частные договоренности с лицензированными розничными торговцами. Ведомство пригрозило, что любой розничный продавец, который работает с курьерской службой или помогает ей, потеряет лицензию.

Адвокат Рэнди Хоури, представляющий женщину из Остина, сказал, что его клиентка следовала всем правилам Техасской лотерейной комиссии, когда покупала свой выигрышный билет. "Она все делала правильно. Если вы позволяете человеку играть по вашим правилам, и он выигрывает, а вы отказываетесь ему платить, то зачем кому-то играть в лотерею Техаса в будущем?" – отметил он.

Сама победительница на условиях сохранения анонимности поделилась со СМИ своими чувствами. По ее словам, она "перешла от стресса, печали и разочарования к гневу, поскольку не сделала ничего незаконного или неэтичного".

Комиссия по лотереям при этом даже не объяснила женщине, почему ее джекпот был удержан. При этом в комментарии журналистам ведомство уточнило, что выигрыш является предметом судебного иска.

Оказалось, что губернатор Техаса Грег Эбботт инициировал государственное расследование двух выигрышей в лотерею, включая спорный билет из Остина. Кроме него власти изучают победителя, который в апреле-2023 выиграл 95 млн долл., предположительно выкупив билеты с почти всеми возможными комбинациями чисел.

Как сообщал OBOZ.UA, британка 4 года боролась за миллионный джекпот. В результате садовнице удалось победить крупную игорную контору.

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