Германия сразится с Португалией. Кто выйдет в финал Лиги наций: прогноз

В первом полуфинале Лиги наций между Германией и Португалией букмекеры видят фаворитами немцев. На их выход в финал турнира действует коэффициент 1.50, тогда как на португальцев – 2.76.

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В целом же, считают в Favbet, у Германии больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу Германии – 1.95;

на Португалию – 4.10;

на ничью – 4.00.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:

2:1 (победа Германии) – 9.10;

2:0 (победа Германии) – 10.00.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу Португалии – для него действует коэффициент 30.00. А также:

2:3 (победа Португалии) – 23.00;

1:3 (победа Португалии) – 22.00.

На победу в овертаймах для Германии действует коэффициент 9.00. Для Португалии – 11.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для Германии, и для Португалии действует коэффициент 11.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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