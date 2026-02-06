Гигантский курорт-казино изменит все: авиакомпании массово готовят новые рейсы в ОАЭ

Международные авиаперевозчики подали заявки на расширение маршрутов и дополнительные частоты рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (АЭС) в связи с ожидаемым резким ростом спроса на путешествия после открытия гигантского курорта-казино Wynn Al Marjan Island весной 2027 года. Кроме того, в регионе появятся новые возможности для трудоустройства.

Шесть авиакомпаний – Emirates, Air India, British Airways, Qatar Airways, Lufthansa и Air France – уже официально обратились к контролирующим службам ОАЭ с просьбой получить дополнительные слоты или новые маршруты для полетов в регион. Об этом сообщает VisaHQ.

Emirates, в частности, запросила двойные ежедневные рейсы между Дубаем и Рас-эль-Хаймой на Boeing 777-200LR.

Qatar Airways планирует увеличить свои рейсы из Дохи в Рас-эль-Хайму, используя A321neo с лежачими креслами для дальних перевозок.

Европейские авиалайнеры изучают возможность свободных маршрутов, что позволит выполнять рейсы Лондон – Дубай, предоставляя прямой доступ к курорту без пересадок по суше.

Перевозчики, как отмечается, ожидают беспрецедентного всплеска премиального трафика пассажиров после открытия курорта. Дело в том, что Wynn Al предусматривает не только казино, но и роскошную туристическую инфраструктуру. Кроме увеличения туристического трафика, это создаст новые возможности для трудоустройства в секторе обслуживания и развития регионального воздушного сообщения.

Wynn Al Marjan Island будет занимать более 60 гектаров на искусственном острове Al Marjan Island, включать более 1500 номеров и люксов, частные виллы, многочисленные рестораны, торговые галереи, зоны отдыха с частными пляжами и пристань для яхт. Центральную роль будет играть игорная зона, которая будет работать в рамках новой регуляторной модели ОАЭ.

Комплекс позиционируется как первый в истории ОАЭ интегрированный курорт с казино, отелями и развлекательной инфраструктурой. Его запуск имеет потенциал сделать Рас-эль-Хайму новым международным центром туризма и развлечений на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, главная 70-этажная башня комплекса уже достигла 283 м в высоту. Это сигнализирует об одном из ключевых этапов строительства.

В 2026 году на здании планируют установить шпиль, после чего общая высота достигнет 352 м, что сделает объект самым высоким сооружением в эмирате Рас-эль-Хайма более чем на 100 м выше близлежащих зданий. Общий бюджет проекта оценивается в $5,1 млрд, и около 67% средств уже потрачено или законтрактовано. Запуск курорта-казино запланирован на 2027 год.

