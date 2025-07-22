Глобальный гемблинг-гигант избавляется от наземных казино: в чем причина

Один из крупнейших глобальных гемблинг-операторов Allwyn International меняет стратегию. Гигант перешел к продаже наземных казино и получению полного контроля над родная онлайн-платформой Stoiximan – для того, чтобы сфокусироваться на ставках на спорт и азартных играх в интернете.

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Как пишет FocusGN, Allwyn, ранее известный как Sazka, продал свои наземные казино в Германии и Австралии. Также компания уже достигла соглашения о полном приобретении онлайн-бизнеса Stoiximan в Греции и на Кипре.

Продажа казино-активов в Германии и Австралии

В начале июля 2025 года месяца Allwyn завершила продажу своих казино-операций в Германии. Вот что об этом известно:

В состав проданных активов входят 10 наземных казино в Нижней Саксонии.

в Нижней Саксонии. Валовой доход от продажи составил 67,7 млн евро . Эта сумма включает дивиденды в размере 15,2 млн евро, выплаченные в июне до продажи, и 52,5 млн евро, полученные в этом месяце.

. Эта сумма включает дивиденды в размере 15,2 млн евро, выплаченные в июне до продажи, и 52,5 млн евро, полученные в этом месяце. Общая выручка немецких казино-операций Allwyn в 2024 году составила 126,4 млн евро.

Allwyn также приняла предложение о продаже своих казино в Австралии. Они действовали под управлением дочерней компании Casinos Austria International.

Сделка включает комплекс Reef Hotel Casino в Кернсе, который принадлежит через зарегистрированный на ASX фонд Reef Casino Trust (RCT). Allwyn владеет 42% акций в RCT.

Транзакция оформлена как предложение по поглощению RCT на внебиржевом рынке.

Ожидается, что валовой доход составит примерно 105 млн евро , из которых Allwyn получит около 54 млн евро .

, из которых Allwyn получит около . Завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года, при условии принятия предложения не менее 80% всех владельцев паев RCT (Allwyn и ее партнер Accor, владеющие более 71% паев, уже согласились), а также антимонопольных и регуляторных согласований.

Полное приобретение Stoiximan в Греции и на Кипре

Одновременно с продажей казино, Allwyn объявила, что ее греческая дочерняя компания OPAP, оператор сегмента Allwyn в Греции и на Кипре, приобретет оставшиеся 15,51% миноритарной доли в Stoiximan у ее учредителей-акционеров.

Денежная компенсация составляет 191,6 млн евро (без наличных и долга), плюс корректировка на чистую наличность на дату закрытия.

(без наличных и долга), плюс корректировка на чистую наличность на дату закрытия. OPAP впервые приобрела долю в Stoiximan в 2018 году, а затем увеличила ее до текущих 84,49% путем двух последовательных приобретений.

Приобретение будет профинансировано за счет денежных ресурсов и ликвидных средств OPAP. Завершение ожидается в третьем квартале 2025 года, при условии одобрения регуляторными органами Кипра.

Allwyn отметила, что Stoiximan демонстрирует устойчивый рост доходов и прибыльности, достигнув роста валового игрового дохода (GGR) на 27% в 2024 году. Полное приобретение Stoiximan до 100% доли OPAP соответствует стратегии Allwyn по увеличению ее доли в существующих операциях, которые не находятся в полной собственности.

Этот шаг увеличит присутствие Allwyn в сегментах высокорастущих онлайн-ставок на спорт и iGaming, которые дополняют профиль роста лотерейных операций группы.

"Эта веха знаменует новую главу в путешествии Stoiximan. С преданностью и страстью нашей команды из 300 человек, которые являются движущей силой нашего лидерства на рынке, мы остаемся полностью преданными предоставлению выдающегося опыта нашим клиентам, формируя будущее онлайн-игр в Греции и на Кипре", – заявил генеральный директор Stoiximan Никос Флигос.

Что известно об Allwyn

Доход Allwyn достиг 8,8 млрд евро в 2024 году , а скорректированная EBITDA составила 1,54 млрд евро. Это очень внушительные финансовые показатели, ставящие компанию в один ряд с крупнейшими игроками индустрии.

, а скорректированная EBITDA составила 1,54 млрд евро. Это очень внушительные финансовые показатели, ставящие компанию в один ряд с крупнейшими игроками индустрии. Allwyn является оператором Национальной лотереи Великобритании , одной из крупнейших и наиболее прибыльных лотерей в мире. До этого компания (как Sazka) управляла лотереями в нескольких странах Центральной Европы.

, одной из крупнейших и наиболее прибыльных лотерей в мире. До этого компания (как Sazka) управляла лотереями в нескольких странах Центральной Европы. Штаб-квартира компании была перенесена из Праги (Чехия) в Люцерн (Швейцария) под новым юридическим наименованием Allwyn International AG.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 2025 году Allwyn объявил о начале сотрудничества с Формулой-1. Кроме того, компания также подписала соглашение с британской командой McLaren – обладателями Кубка конструкторов Формулы-1.

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