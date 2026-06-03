Годами выбирал одинаковые числа в лотерейном билете: мужчина сорвал куш в $570 тыс.

После многих лет игры одними и теми же числами житель Мэриленда (штат США) выиграл джекпот в 570 тысяч долларов, хотя сначала не поверил, что все шесть номеров в лотерейном билете полностью совпали с результатами розыгрыша. Самым большим достижением мужчина называет не сам выигрыш, а возможность оплатить обучение дочери в колледже и обеспечить ей стабильное будущее.

Об этом пишет People. Мужчина каждый раз выбирал одинаковую комбинацию чисел и не изменял своей стратегии даже тогда, когда выигрышей почти не было.

По словам мужчины, обычно после розыгрышей он просто сканировал билет через специальный сервис, чтобы узнать результат. Но в этот раз по неизвестной причине решил проверить числа вручную. Именно эта случайная смена привычки и подарила ему момент, который он запомнит на всю жизнь.

Когда мужчина начал сверять числа, он увидел, что все шесть номеров полностью совпадают с его комбинацией. Выигрышными стали числа 2, 6, 8, 12, 29 и 38, сначала он решил, что ошибся. "Я смотрю на цифры и смотрю на свой билет. Я подумал, что это не может быть правдой", – рассказал победитель.

Однако после нескольких проверок стало понятно, что он стал обладателем главного приза в размере 570 тысяч долларов. После осознания победы мужчина на следующий день обратился в один из пунктов продажи лотерейных билетов. Там ему объяснили, что такой большой приз невозможно получить на месте и нужно обращаться в штаб-квартиру лотереи.

Именно тогда, по его словам, началось настоящее волнение. Он сразу подписал выигрышный билет и спрятал его в безопасном месте. Однако даже это не успокоило мужчину. Почти месяц он переживал, чтобы не потерять свой выигрышный документ.

Позже победитель признался, что за это время ему неоднократно снились кошмары о потерянном билете. В отличие от многих счастливчиков, которые спешат получить свои деньги сразу после победы, американец не спешил . Только почти через 30 дней после розыгрыша он решился посетить штаб-квартиру лотереи и официально оформить получение приза.

В конце концов мужчина выбрал единовременную денежную выплату. После необходимых налоговых отчислений он получил примерно 320 тысяч долларов. Наибольшее впечатление на представителей лотереи произвела не сумма выигрыша, а ответ победителя на вопрос о том, куда пойдут деньги.

Мужчина заявил, что главная его цель – оплатить обучение дочери в колледже. Он отметил, что именно это приносит ему наибольшую радость от всей истории. Часть средств семья также планирует отложить на сбережения и инвестиции, чтобы обеспечить финансовую стабильность на будущее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ирландец из Дублина выиграл 1 миллион евро в лотерею, но после шока от сообщения о выигрыше вместе с женой до сих пор не может поверить, что это реальность и постоянно проверяет билет. Супруги планируют использовать деньги для семейных нужд и особого отпуска, постепенно адаптируясь к новой жизни.

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