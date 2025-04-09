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Реклама азартных игр вернулась: чего ждать украинцам от новых правил

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Чего ждать от новых правил в 2025 году

С 1 апреля 2025 года реклама азартных игр снова разрешена в Украине с четкими ограничениями, но черный рынок продолжает работать вне закона. Эксперты призывают к комплексной борьбе с нелегальной рекламой, в частности, через технические решения, киберполицию и сотрудничество с глобальными платформами.

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Об этом сообщает заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. После почти года полного запрета реклама азартных игр снова легализована в Украине с 1 апреля 2025 года.

Однако возврат состоялся в четко регламентированных рамках – со строгими ограничениями и новыми требованиями к игорному бизнесу. Закон Украины №4116-IX не только возвращает возможность рекламировать гемблинг, но и устанавливает высокие штрафы за нарушение лицензионных условий, чем пытается обезопасить общество от вредных влияний и одновременно поддержать легальный рынок. Согласно новым правилам, реклама азартных игр разрешена в четко определенных каналах :

  • на телевидении и радио – только ночью (23:00 – 6:00) ;
  • в специализированных СМИ с рейтингом 21+;
  • внутри игорных заведений ;
  • на сайтах и в приложениях лицензированных операторов;
  • в онлайн-медиа, зарегистрированных по закону "О медиа";
  • в соцсетях, видеосервисах и поисковиках – только при условии таргетинга на аудиторию 21+.

Несмотря на положительные изменения для легального рынка, нелегальные операторы не исчезли. Как отмечает Закревская, черный рынок никогда не соблюдал запреты и не планирует этого делать. Поэтому даже с возвращением легальной рекламы основная угроза остается – массовое присутствие нелегальной рекламы в интернете, в частности в Telegram, на форумах, через ботов и т.д.

С 1 апреля 2025 года функции контроля за рынком перешли в новый орган – " ПлейСити", который заменил КРАИЛ и стал единственным легитимным регулятором в сфере азартных игр. Его полномочия включают:

  • блокировка нелегальных сайтов;
  • наложение штрафов до 2,01 млн грн;
  • контроль соблюдения рекламных ограничений.

Однако, как подчеркивает эксперт, эффективность этого контроля зависит от нескольких факторов. А именно:

  • уровня финансирования и персонала ;
  • технической способности мониторинга;
  • координации с полицией и киберполицией, которые в основном занимаются физическими объектами, а не онлайн-рекламой.

Виктория Закревская предлагает комплексный подход к борьбе с нелегальной рекламой. В частности, предлагает несколько решений:

  • усилить полномочия "ПлейСити" – предоставить ему ресурсы, доступ к сотрудничеству с Meta, Google, Telegram, внедрить систему автоматизированного мониторинга;
  • привлечь киберполицию и финмониторинг – для борьбы с нелегальными схемами оплаты, в частности, криптовалютой;
  • партнерство с рекламными платформами – ввести обязательную проверку лицензий перед запуском рекламы азартных игр;
  • создать систему стимулов для легального бизнеса – например, налоговые льготы для тех, кто помогает разоблачать нелегалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший заместитель руководителя аппарата распущенной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Геннадий Новиков возглавил государственное предприятие "ПлейСити", создавшееся на замену КРАИЛ. Соответствующее решение уже принял Кабинет Министров.

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