Реклама азартных игр вернулась: чего ждать украинцам от новых правил

С 1 апреля 2025 года реклама азартных игр снова разрешена в Украине с четкими ограничениями, но черный рынок продолжает работать вне закона. Эксперты призывают к комплексной борьбе с нелегальной рекламой, в частности, через технические решения, киберполицию и сотрудничество с глобальными платформами.

Видео дня

Об этом сообщает заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. После почти года полного запрета реклама азартных игр снова легализована в Украине с 1 апреля 2025 года.

Однако возврат состоялся в четко регламентированных рамках – со строгими ограничениями и новыми требованиями к игорному бизнесу. Закон Украины №4116-IX не только возвращает возможность рекламировать гемблинг, но и устанавливает высокие штрафы за нарушение лицензионных условий, чем пытается обезопасить общество от вредных влияний и одновременно поддержать легальный рынок. Согласно новым правилам, реклама азартных игр разрешена в четко определенных каналах :

на телевидении и радио – только ночью (23:00 – 6:00) ;

в специализированных СМИ с рейтингом 21+;

с рейтингом 21+; внутри игорных заведений ;

; на сайтах и в приложениях лицензированных операторов;

лицензированных операторов; в онлайн-медиа , зарегистрированных по закону "О медиа";

, зарегистрированных по закону "О медиа"; в соцсетях, видеосервисах и поисковиках – только при условии таргетинга на аудиторию 21+.

Несмотря на положительные изменения для легального рынка, нелегальные операторы не исчезли. Как отмечает Закревская, черный рынок никогда не соблюдал запреты и не планирует этого делать. Поэтому даже с возвращением легальной рекламы основная угроза остается – массовое присутствие нелегальной рекламы в интернете, в частности в Telegram, на форумах, через ботов и т.д.

С 1 апреля 2025 года функции контроля за рынком перешли в новый орган – " ПлейСити", который заменил КРАИЛ и стал единственным легитимным регулятором в сфере азартных игр. Его полномочия включают:

блокировка нелегальных сайтов;

наложение штрафов до 2,01 млн грн;

контроль соблюдения рекламных ограничений.

Однако, как подчеркивает эксперт, эффективность этого контроля зависит от нескольких факторов. А именно:

уровня финансирования и персонала ;

; технической способности мониторинга;

мониторинга; координации с полицией и киберполицией, которые в основном занимаются физическими объектами, а не онлайн-рекламой.

Виктория Закревская предлагает комплексный подход к борьбе с нелегальной рекламой. В частности, предлагает несколько решений:

усилить полномочия "ПлейСити" – предоставить ему ресурсы, доступ к сотрудничеству с Meta, Google, Telegram, внедрить систему автоматизированного мониторинга;

– предоставить ему ресурсы, доступ к сотрудничеству с Meta, Google, Telegram, внедрить систему автоматизированного мониторинга; привлечь киберполицию и финмониторинг – для борьбы с нелегальными схемами оплаты, в частности, криптовалютой;

партнерство с рекламными платформами – ввести обязательную проверку лицензий перед запуском рекламы азартных игр;

– ввести обязательную проверку лицензий перед запуском рекламы азартных игр; создать систему стимулов для легального бизнеса – например, налоговые льготы для тех, кто помогает разоблачать нелегалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший заместитель руководителя аппарата распущенной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Геннадий Новиков возглавил государственное предприятие "ПлейСити", создавшееся на замену КРАИЛ. Соответствующее решение уже принял Кабинет Министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!