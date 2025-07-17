Покушала монахов ради шантажа, а деньги проигрывала в казино: в Таиланде разоблачили аферистку

В Таиланде разоблачили 35-летнюю женщину, которая годами соблазняла буддийских монахов, а затем шантажировала их, получив около 12 млн долларов. Полиция считает, что количество жертв значительно больше, а большинство денег женщина проиграла в азартные игры.

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Об этом во время пресс-конференции в Бангкоке 15 июля сообщили представители Центрального бюро расследований Таиланда, пишет The Nation Thailand. Задержание Эмсават произошло в ее собственном доме, после расследования, которое началось в июне 2025 года.

Как сообщил заместитель комиссара Центрального бюро расследований Джарункиат Панкаев, дело открыли после неожиданного решения настоятеля одного из храмов сложить сан, это вызвало подозрения и стало поводом для масштабного расследования. По данным следствия, женщина втиралась в доверие к монахам, вступала с ними в интимные отношения, а затем требовала деньги в обмен на молчание.

Ее целями часто становились именно высокопоставленные священнослужители, что позволяло ей получать крупные суммы. В Таиланде большинство монахов принадлежит к секте Тхеравада, которая требует строгого соблюдения целибата, поэтому любое нарушение этого правила ставит под угрозу репутацию не только отдельного монаха, но и всего храма.

Полиция отмечает, что количество монахов, которые контактировали с Эмсават, вероятно, будет больше. Сейчас правоохранители проверяют транзакции на ее счетах, а также анализируют сообщения, которые поступают от граждан.

Чтобы эффективнее бороться с подобными случаями, Центральное бюро расследований создало специальную страницу в Facebook. На ней граждане могут оставлять анонимные сообщения о монахах, которые нарушают моральные или финансовые правила.

Как напоминает CNN, случаи сексуальных или финансовых скандалов с участием буддийских монахов в Таиланде случаются несколько раз в год. Однако такое масштабное дело с привлечением крупной суммы денег, громкого шантажа и ухода сразу нескольких монахов из сана вызывает особое внимание в обществе. По словам представителей полиции, дело Эмсават передано в суд, ей грозит обвинение по трем статьям: вымогательство, отмывание средств и хранение краденого.

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