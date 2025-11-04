Google объявила новые правила рекламы азартных игр: что необходимо знать

Платформы, которые относятся к sweepstake-казино, больше не смогут размещать рекламу в Google Ads. Ее материнская компания Google дополнила свою политику касательно правил размещения рекламы азартных игр, исключив таких iGaming-операторов из социальных казино.

Как сообщили в Google, соответствующее обновление вступило в силу 28 октября 2025 года. Отмечается, что новое правила распространяется на симуляторы азартных игр.

"28 октября 2025 года правила в отношении азартных игр были изменены. Мы добавили примеры типов игр, которые нельзя рекламировать в соответствии с нашей политикой о симуляторах азартных игр. В частности, в качестве примера игр, выходящих за рамки этих правил и не подлежащих сертификации, указаны казино с элементами розыгрышей (sweepstakes). Игры, предусматривающие реальные вознаграждения, подпадают под особые ограничения и разрешения, действующие для онлайн-азартных игр", – заявили в Google.

Google пояснила, что это изменение призвано четко обозначить, какие типы игр не соответствуют критериям сертификации политики социальных казино. Теперь sweepstake-казино отнесены к играм, выходящим за рамки данной категории и не имеющим права на сертификацию.

Кроме того, компания напомнила, что игры, предусматривающие реальные денежные призы или иные материальные вознаграждения, подпадают под действие отдельной политики – "Онлайн-азартные игры", где установлены специальные ограничения и разрешения для подобных случаев.

Нарушение этих правил может привести к отказу в показе рекламы, блокировке аккаунта или иным санкциям со стороны Google.

Тем операторам, которые продвигали sweepstake-казино с помощью Google, придётся искать альтернативные каналы рекламы или пересмотреть бизнес-модель, чтобы соответствовать требованиям платформы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 14 июля Google официально начала принимать рекламу азартных игр от лицензированных в Украине операторов. Таким образом, Украина впервые присоединилась к странам с полностью разрешенной игорной рекламой в продуктах Google, включая поисковик, YouTube, Google Play и Discover.

